В Калуге водитель «Ниссана» сбил ребенка и скрылся

ДТП произошло вечером 13 февраля на улице Чичерина.

Фото: УМВД по Калужской области.

А в понедельник полиция сообщила, что виновника нашли.

37-летний мужчина за рулем легковушки сбил 11-летнего мальчика на переходе. После этого автомобилист уехал.

Мужчине 37 лет. Водительского удостоверения у него нет. На калужанина составили протоколы по четырем административным статьям.

- Ребенок после осмотра медиков, отпущен домой. Проводится административное расследование, - рассказали в УМВД по Калужской области.