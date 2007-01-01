В Калуге водитель «Ниссана» сбил ребенка и скрылся
ДТП произошло вечером 13 февраля на улице Чичерина.
А в понедельник полиция сообщила, что виновника нашли.
37-летний мужчина за рулем легковушки сбил 11-летнего мальчика на переходе. После этого автомобилист уехал.
Мужчине 37 лет. Водительского удостоверения у него нет. На калужанина составили протоколы по четырем административным статьям.
- Ребенок после осмотра медиков, отпущен домой. Проводится административное расследование, - рассказали в УМВД по Калужской области.