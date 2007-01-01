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Происшествия

В Калуге водитель «Ниссана» сбил ребенка и скрылся

ДТП произошло вечером 13 февраля на улице Чичерина.
Дмитрий Ивьев
11:48 сегодня
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Фото: УМВД по Калужской области.
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А в понедельник полиция сообщила, что виновника нашли.

37-летний мужчина за рулем легковушки сбил 11-летнего мальчика на переходе. После этого автомобилист уехал.

Мужчине 37 лет. Водительского удостоверения у него нет. На калужанина составили протоколы по четырем административным статьям.

- Ребенок после осмотра медиков, отпущен домой. Проводится административное расследование, - рассказали в УМВД по Калужской области.

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