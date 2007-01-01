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Происшествия

Дом в калужской деревне сгорел из-за проблем с печкой

Вечером 16 февраля огонь уничтожил здание в Кировском районе.
Дмитрий Ивьев
09:04 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел в деревне Дальнее Натарово.

Обошлось без пострадавших, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стала проблема с печью.

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