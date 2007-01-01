В Калужской области сгорел жилой дом

Пожар произошел вечером 16 февраля в деревне Дальнее Натарово Кировского района.

От деревянной постройки ничего не осталось.

В результате происшествия никто не пострадал, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины возгорания пока не называются.