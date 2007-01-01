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Происшествия

В Калужской области сгорел жилой дом

Пожар произошел вечером 16 февраля в деревне Дальнее Натарово Кировского района.
Дмитрий Ивьев
08:10 сегодня
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От деревянной постройки ничего не осталось.

В результате происшествия никто не пострадал, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины возгорания пока не называются.

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