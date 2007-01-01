-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге машина влетела в столб
Происшествия

В Калуге машина влетела в столб

16 февраля в 12:36 на улице Московской в Калуге произошло ДТП
Дарья Джуманова
18:20 сегодня
0 680
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

«Мерседес» врезался в фонарный столб.

В результате аварии есть пострадавшие.

Для ликвидации последствий ДТП было задействовано 9 человек и 3 единицы техники.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjUxN2FiZFE3R1l1RGIvTERSbExkTnc9PSIsInZhbHVlIjoib3BmN09iNzhSaGxScTdHS3FkWEkxWEpjNDdlV044NEFhdVgxVVF0U1BlTFJPa2daTXRWOUhEY1NjeWFpQ3EzYUZ0MG9PaE80L2trZXljeUJsbkpRMWhYbVZWZndXTWNuQWhjVWlDUUk5NlRLaGNPb045YlNjNFBaQXpXSFhhWGRHakZEc0tpaWZRalY0cThVUnF6S2hHRzNmajNxMkpneUsySklmb3JoZ1pkS01BY043VDF0b3dRaElQZ2ZWcjRqNGI1QW1VY2Y0S3BJUldzeHlDMWxjbE9KTXNZdkYxTStma3ZXS0p1ZkthVXBXRG1odlMyS1dMVHk1M1RSaGtjbW1XRklGTXV1K1pUOEEwWENQbzg3d1BoSGR0czl5WmM0VVNiSUNKNXdzS1gza1ljSW9vVFpsNFBHbXF3WXRPcit6TGdCdGxxYzhvM1NleUZlZnpCS3dhUXJwZnNXTDh5aThZVGV0cHZTVU84VUhnb3BXMW9sa05OTHQ3S3pzSWNrT0VCcU92aDNPVzVPcFJFeDhzb2IvR0pHbERtbDFTZUZ0Z08xS0JJblpobS80a1NMZDFwOGc3aTZVZ2Rta1FRQSIsIm1hYyI6IjAxOTdiZGIzZjUzZTJmMGUxNjBiMjA2OWJjMGU2YTdlOTJmMzczOTA3Y2U0YThlOWFlMmJiMWE3MmJhNDdjMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5RU3JnVm1sb0g1TXJSWVQ1NUVxekE9PSIsInZhbHVlIjoiOEZJdndPUUxWd1loTzM0NDdENXMxUjA2ZHJwa3p3VTJ0ZWxiV3NBUGROZmRSRC9pcWkzeTJ5UC80bGhORVJ6TVlLcGRLYm8zdFlTTUtkcys1WEhYdk9zdXFrcHVaTlRzV1JXSGpTQnRrQi9yY2V6cHlpWHVNdWlmYy9mNVNYMnUxdE5UNldpb21EMW1BUXFYTDFGMm1xWU1qM1NXV3JVelBPREprNm5IWVZFemlnbGF6cTdEb21rK2ljMExSMHdSaFpmMitFZm1nUGQ0Z1J2Zng3a3JoQ0RmN21DZTYvVlFyRmdTWVBEYWtYNlRHMVRuMHQ4TjZIK3pVMjR2OEU2QUg0ZVpGbVFpVkt5bXhQdjIrbnBFMjcybVFDaVVBd0JCT3pQTFJoOGxqRFFOdERnZFZLWlBNcmxOZTZMbjJyMnJOZFl6MG1QZGM2UytrSDhzRHpOS3pXYzdPOCtxSkFYeW1HYVJsYW1pTTFJa2paWWtwY0duMW5ZZ2NFaWZRM0JibU9na3ZVWnBaUXRrZFpabzJhNVlGVVpwZlgrM2hTN2VLZG1sMTc2UlZLNlhaYnA2bitxR0JibncyVER4U0QyQzJJUmFsSzFaSE5ZRC9XZFdXK1YycllZdjc2UzJRbnBsY1pnVEh3SmNqdmZMTGZyd2hkYlgyYXE2a1JaUExtYVJZTFZ2ME1rdmxZTU5KOGpZWkNqeHVZS3FpR0xrVnA1MTRFY0FDNHlxYWptSWdaTmg0eWhBUXR2dy9leXU2MnpKNGhGUFRPYi9sZTdRcjRBd3k3L211VFBKeFQxQkUxWUo0ODRXTmJqM2NCZkdyb3pXci85NlZCd0RhSVJmQkdhNCIsIm1hYyI6IjY5MDAzZWJlZjQ4ODRiYTA5MDc2NTJlM2RlZWRlZjc4YzMwYWEyNjQ3ZTYyNmE5ZGYxN2M2NmZlZTUzYTU5MjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+