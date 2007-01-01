В массовой аварии в Калужской области пострадали три человека

15 февраля в 18:05 на 100-м километре автодороги М-3 произошло серьезное ДТП

46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу машине, которая двигалась по главной дороге со стороны Брянска в сторону Москвы. В результате произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Polo.

От удара Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем Volkswagen Polo, который стоял на перекрестке.

В результате происшествия три человека получили травмы.