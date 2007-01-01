-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В массовой аварии в Калужской области пострадали три человека
Новость дня Происшествия

В массовой аварии в Калужской области пострадали три человека

15 февраля в 18:05 на 100-м километре автодороги М-3 произошло серьезное ДТП
Дарья Джуманова
15:00 сегодня
0 758
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу машине, которая двигалась по главной дороге со стороны Брянска в сторону Москвы. В результате произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Polo.

От удара Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем Volkswagen Polo, который стоял на перекрестке.

В результате происшествия три человека получили травмы.

Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
25%
75%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZrOWRxL05sR3lUT2pIS0oxeDA5Nnc9PSIsInZhbHVlIjoiM2dpZ2tOaTdpeUxyeDFrOVRkVGNPTlRLR3ZPVk45NndUdFZ1OHRpSnB6Q2hHbytYSWppZjB1VG9yN3NXYnl6WVFzbGJiRFRvWGhRNlc0N0Y5K2x1QXlkVk5EZXVIeFQ0VFF0S01qays3MTBHZXo4RzgzMC94eWViVTNXQ2dqTTZzRDRxMVY4Z1NYejVsZEpNWGZ1OGkvalFBMVUzNUtoc1RBQ2toUkNmVVJNdUVLSnJPczBnc2huQVJhTmJPcjlmQ2NFU0xrWFczL0RFT3FreklrMVlydms5YXJLaG1XU1BrNTFiSUxhbE81bVVvZHhoWmNyVXVjOHE1OTN0c0RCUS9iVG5PVUZiQnNkQnM4bUxIMzlvdkNDcW5BQTlXTUVYd0M2V2hlYURHbTFWZ0dkN1R0L3NZNzZTUHl4cWllWkovc3pvaW9qTjFkbHpxZXl3OHJZZkM3TjVzL3VUUHV5YzA3Qi9meTQwTDBEdVExc1ZsZ09GYlhROUVZOVB4MUM3RngrQjlrQVRhZzRqRDA2aGN3TEZSMzhnVGVpZ2lPOWtBaG1GRnRlbHlrT1Y5c2JtVjlpcmtxVXZ0VjlMd2ttdiIsIm1hYyI6ImY3ZDM4M2I3NDg2MzdhNDhmMmMwZDA3NWM5OTMwN2Q0MjFkYjY4MTE0ZGM2M2FmMjAyOGY2ZWE0NDhmZjA3NDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxYbFhFZi9aa2w3RkZ6eDkwLzVlNVE9PSIsInZhbHVlIjoiSmwybGxnU3hyUlZibzVFUUtSeUFuVEoySEVkbU0zaWxhZmFWMFlFVHZPdmJ1bHhOVlJ6WmFVUzhYdGh3cDdQNTkwTzEyNW5yRUNaYmhMbHZyWVAvek15WGhUMGcvMncxYmo2RndiM2tzUlZESXlBTW5BbXVEMnVmTUJ3OHhObjdKSWpMSENtMkFIUWxnL2s1bmRPRyswVFZJMU9sRDA1QS9qQzJabkFYSEg2R1JrOG9QenJ6REN0d3RieVl5T1RBRjJOUnpMb1c0am8zbktwbW43YmFWLzZBN0xFM2EwZ2lRSll4SU8zT0RicEp6N2hGbjk0a0s2WEpDa0VSZ0UwU3UyVE91S2hrbERQUUs4ZEsvU0ZEQ1ZFeHphMGZ4ZXo5WVY0UFBvVUU2ZnZQbEk1YTZRY3NRTmRGcXMyV2hzQTc0V3hNbml1U0ozcFJhWjBnUnpqVTM3eUIybTNielJwSjI5YW1HVzJCam1RUTJiTzJwYzVKTEphVjg3UUxRYWRnOUdFb25mTjVDNUN3bTBDLzA5YkJ1clpCekp6RkROMGd6MG44Z25BZnEySFo2bFM3U2lQNnV2QzBpVHVHWTBCbGl3V1dhMEpDU0JlL1JMdmNyRTVXeXBpT0xWU2xkeUxSbTJTYmNvdXpmSlZxTDNGeUFrQnZnNklzWDM0NktORG9jaGd2VTRCdUJEdGU1MGVYeWZkUTNwdFZZOGd1VnBSaXBWMUFqcXgvU3JJUVQ0eUFDb3NRcVRiRWF6WHJMdE80MzRUcXJ0V251bGEra29wREhtVER1Y1hNRVE5SGErc0I2bUJpeGpraVo5REgxODVDM0VCRVlhdVU0bFZGT0tVMSIsIm1hYyI6IjQxZjU4ZjljNTU2YzI1ODlmNDFlNzFhOTM2MjNiOTQwNWE3YzhmMzVkYjUyYmQzYmYxMGMzM2EyNWVkZmU1MTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+