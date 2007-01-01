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В Калужской области в карьере нашли тело рабочего

В Боровском районе человека завалило грунтом в карьере.
Владимир Андреев
12:24 сегодня
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Региональный следком сообщил в субботу, 15 февраля, о возбуждении уголовного дела по факту гибели рабочего.

Тело было обнаружено 13 февраля на одном из карьеров Боровского района. По версии следователей, в карьере неожиданно обвалился грунт. Оказавшийся под обвалом работник строительной организации погиб.

Смерть в карьере настигла 49-летнего мужчину. Сейчас на месте трагедии проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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