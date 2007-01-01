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Происшествия

В Калуге Гагаринский мост остановился из-за ДТП

Дмитрий Ивьев
17:15 сегодня
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Авария произошла вечером в пятницу, 14 февраля, в районе развязки.

Затруднено движение в сторону центра.

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