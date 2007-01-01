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Происшествия

В Калуге мусорный контейнер столкнули в Оку

Дмитрий Ивьев
17:04 сегодня
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Спасатели в пятницу, 14 февраля, выезжали по вызову на набережную.

– «Городушки» еще не скоро, а хулиганы уже активизировались, - рассказали в МБУ «Калугаблагоустройство». – На набережной Оки провели спасательные работы и вытащили мусорный контейнер.

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