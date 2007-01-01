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Происшествия

«Рено» и «Шевроле» столкнулись в Людиново

ДТП произошло около 15:30 в пятницу, 14 февраля.
Дмитрий Ивьев
16:05 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Две легковушки не смогли разъехаться на улице Крупской.

По данным МЧС, в аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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