«Рено» и «Шевроле» столкнулись в Людиново

ДТП произошло около 15:30 в пятницу, 14 февраля.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Две легковушки не смогли разъехаться на улице Крупской.

По данным МЧС, в аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства устанавливаются.