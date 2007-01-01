Водитель самосвала устроил массовое ДТП в Калужской области

Около 10 утра в пятницу, 14 февраля, на трассе М3 «Украина» в районе Малоярославца столкнулись пять автомобилей.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Хово» ехал со стороны Калуги врезался в ограждение и по касательной задел легковой «Хендай».

После этого «Хово» влетел в МАЗ, тот в «Пежо», а «Пежо» - в КамАЗ.

- Автомобили стояли вблизи регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в УМВД по Калужской области.

В больницу с травмами попал водитель «Хово».