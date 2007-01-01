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Происшествия

Машина сгорела в Калужской области

Пожар произошел около 7:30 утра в пятницу, 14 февраля, в деревне Селиверстово Тарусского района.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Автомобиль выгорел у дома на улице Солнечной.

Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

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