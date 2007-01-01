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Экскаватор упал в реку в Калужской области, погиб водитель

Трагедия произошла 12 февраля в Ферзиковском районе.
Дмитрий Ивьев
11:02 сегодня
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Фото: прокуратура Калужской области.
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Экскаватор в этот момент работал на песчаном карьере.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения в сфере охраны труда.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

- По версии следствия, при переносе деталей для проведения ремонтных работ баржи по указанию одного из руководителей предприятий Калуги,  произошло погружение экскаватора в воду. В результате машинист, находившийся в кабине землеройной машины, не имея возможности выбраться, скончался на месте, - заявили в Следственном комитете.

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