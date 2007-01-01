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Происшествия

В Калуге человек пострадал в ночном пожаре

Около 2:00 в пятницу, 14 февраля, горела комната в доме на улице Дальней.
Дмитрий Ивьев
08:15 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Помещение полностью выгорело.

По данным ГУ МЧС по Калужской области, есть пострадавший. Информация о его состоянии уточняется.

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