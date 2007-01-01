В Калуге человек пострадал в ночном пожаре

Дмитрий Ивьев

Около 2:00 в пятницу, 14 февраля, горела комната в доме на улице Дальней.

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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 514 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники