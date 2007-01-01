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Происшествия

В Калуге сбили велосипедиста

ДТП произошло около 18:40 в четверг, 13 февраля, на улице Тарутинской.
Дмитрий Ивьев
20:54 сегодня
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Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, велосипедист пострадал в столкновении с «Рено Логан».

Данные о состоянии пострадавшего уточняются.

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