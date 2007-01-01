-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге ребенка сбили на улице Чичерина
Происшествия

В Калуге ребенка сбили на улице Чичерина

ДТП произошло около 16:50 в четверг, 13 февраля.
Дмитрий Ивьев
20:49 сегодня
0 280
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как сообщили в МЧС, пешеход попал под колеса автомобиля «Ниссан».

Наша читательница рассказала, что пострадал ребенок.

Авария произошла в районе дома №16а.

Точные обстоятельства уточняются.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlR3eVcxbGQ3ZS9OMENveDl1QUF6Unc9PSIsInZhbHVlIjoieDVQK09oRDFIQnFzRTJqMVV6L3Q1YmRJZy9IdE1mbjltTll1b2lyQUFIeElBZ01nOVBwMXdvTDQxU0FYblRzZWxjSVNqNzNBV3F6Y20yNk5TYjZUbFlwd3BoSDd5aDUwVG4xTnZ1aFNNWEdjbUNUTmZjbE1rMkZrdFdpWjhxL2pabEtPRTVwSkNTcCttNXZTek1KdnhnKzR6MmNnVWNTQ3BJQjRlUmd6a0RYUXpDb0RTL2h5cktjWmw3blVoOWlveE16MnlVdWRxQXdPMlJMc0xjZW9qenFDQThTQWozbjlUeXhQUTRnSExUVXZaME53ME9QT3JQMVlDejZ6b25MUXJpR2FaYmJ2S3dlbVdkblh6NUJsb1dSSWtkSFFHSXV0K3I3Y3ZBVlgzNy83OGpZVWFVZDZmWjVidTQ3dXlvbEJ5Mzd2ajZwNTk2V2N3M2xWVUJIOEgxbDNKbHl2Qk43bEwwOThnQ0E5U05zQjE1OW5zRlUwb1hqSy9RMlpZRFZ3bG9OZzUyUUlPRGtwVEpuTXA1N05pM3NaSHlscnE3eGlQOUpBbHNDWHh2eDN3dXl4Yll5NHBZT3lWMy9VZ2xCdSIsIm1hYyI6ImNkZGJjOGFhNmU3YmQ0MWIwYTNlNTIwMjM0NTExZjE5N2Q1ZjBiODQxZWE3ZTU2MmIxYjA0NzI1M2VlZDFjYzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNQZkgwWm5DbHB5VG5Cc05jWDhZb2c9PSIsInZhbHVlIjoiUmtSRnRscHNneE1vOVVuSGJtZGxac0I2NlM4OWJkbzNGeFZSaFlpWGd2aEpZeFlmMzBJVkd3ZUdDVnpsVWtUemRVT0lFd2s4dUNvVVlqMWFYZWlraEc5ZmVtZlNVUERMYTFGbWpGbGphSEtrYkZBQU8xdTJSbWF5enRwV0VjNUVYa0pjTDVNR282YnA1ZFU3N0Y3bzJGR1E1N1ZSa3hmNUJneHRNVW9FQUFZWmMwdVFuWkxMaEF3MXZFMnlTclF2YTZKV0RJWjkrYzc1NVFPTndqeWF2UzhRZm0rM0FNeHpnbHRXbXAvWjFkY3JzZTNwWmZZKy91V3E3YmdOZU8vbFU0KzUya3NLd0FuQm9PU1E3cGVTMnU4S2E1TkxBOGhYU0k5ak45R25oWEJjaitWZnp4OU5JbFBpY3dlaEZHQU5VM3lhK0NhZUQvK3I5YVZOSkhMcmtPNDNPZTJIWjUrNHJZckZyYVZaQU41Mk9CWGo5ZExRb3o1Mmp3YnhCbEN5QzM3TDVOenMxelVibEtNdmU2QUp6ckJiMzFRUE5VMUlnZmVVVnhxSy84c3hkVjVPZVVsM0F3c1NJT3R4SHdNZGFnQXVvVzJyc1ErRnUwdmpmYU9hY3Juc0VJNlBBOFZZWXpkRWplZk9MdloxK2dMNmozQWRjcFlZKzVNcEttL1R1N3VLQ2V4YkV3Y0VIOXRKdHI1SlpsN1J4aTNmNHFKRlZ4SlhlQVNZeG04SmNYR21keUNoS1FYQVBsTmRuMlhOdHRxNXZSbTJvT0F4UDEyMnRSaWs1cmJYQlFyUVhkQVhHbGhIRWxJZWg4b0t2WERkckRCUkU1SE9oTysrSHQ5SiIsIm1hYyI6IjBhYjI2ZTI1MWM4OGM1MDFlNzA3ZTlkMGZkMzVjNjg5ZTk0MzEwMDRmNDcwM2Y1NTE3MTM5NjUzYjY0YjAyZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+