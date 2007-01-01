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Происшествия

Фантомное производство творога обнаружили в Калужской области

Об этом случае 13 февраля сообщило региональное управление Россельхознадзора.
Дмитрий Ивьев
16:43 сегодня
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Фото: Россельхознадзор.
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Еще в 2023 году обнаружилось, что в калужские бюджетные учреждения поставляли фальсифицированный творог. Производителем значилось ООО «Мосальский молокозавод».

По данным системы прослеживаемости и электронной сертификации «Меркурий», предприятие выпустило значительный объем продукции только в августе 2023 года.

- Однако в ходе выезда на место ветеринарные инспекторы Службы установили, что предприятие является фантомным, поскольку по заявленному адресу не осуществлялась какая-либо производственная деятельность, там также отсутствовали условия для переработки сырья и производства готовой продукции, - прокомментировали в Россельхознадзоре.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело.

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