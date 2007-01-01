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Происшествия

В Калужской области обнаружили обломки беспилотника

В четверг, 13 февраля, их нашли в Жиздринском районе.
Дмитрий Ивьев
16:29 сегодня
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Ранее этот БПЛА был подавлен силами ПВО.

- На месте работает оперативная группа, - сообщили в правительстве области.

Калужан призывают не приближаться к беспилотникам в случае их обнаружения.

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