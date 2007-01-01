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Происшествия

Пробка собралась на улице Московской в Калуге

Движение затруднено на участке между улицами Ленина и Суворова.
Дмитрий Ивьев
14:56 сегодня
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Очевидцы сообщили о ДТП, которое произошло в районе дома №36.

Подробная информация о происшествии устанавливается.

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