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Происшествия

ДТП перекрыло улицу Гагарина в Калуге

Движение затруднено днем в четверг, 13 февраля.
Дмитрий Ивьев
14:08 сегодня
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Автомобили столкнулись в районе перекрестка с улицей Королева.

Пробка в сторону Правого берега растянулась уже до улицы Кирова.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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