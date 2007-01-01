Ночью пожар произошел в Анненках

Дмитрий Ивьев

В ночь на четверг, 13 февраля, горела входная дверь в квартиру в доме на улице Вишневского.

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Дмитрий Ивьев 590 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники