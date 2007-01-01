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Происшествия

Ночью пожар произошел в Анненках

В ночь на четверг, 13 февраля, горела входная дверь в квартиру в доме на улице Вишневского.
Дмитрий Ивьев
06:51 сегодня
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По предварительным данным, причиной возгорания мог быть поджог.

Из людей никто не пострадал.

Устанавливаются все обстоятельства.

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