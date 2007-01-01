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Новость дня Происшествия

Три беспилотника атаковали Калужскую область

В ночь на четверг, 13 февраля, силы ПВО сбили их в Кировском районе.
Дмитрий Ивьев
07:35 сегодня
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- По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - заявил губернатор области Владислав Шапша.

На месте происшествия уже работают оперативники.

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