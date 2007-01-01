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Новость дня Происшествия

В Калужской области женщина провалилась к нижним соседям

Это произошло еще в прошлом году в доме №88 на улице Ленина в Детчино. А сейчас стали известны причины происшествия.
Дмитрий Ивьев
15:54 сегодня
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Женщина зашла в ванную, и пол под ее ногами провалился.

- Эксперты установили, что обрушение произошло там, где когда-то стояла печь, - прокомментировал 12 февраля глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов. - Но с появлением газового отопления собственники дома снесли их, сделав перепланировки и нарушив конструкционные особенности здания. Помогли с экспертным заключением, проектом, а также с работами по реконструкции.

Подрядчик укрепил перекрытия во всех квартирах. Угрозы обрушения остальных перекрытий больше нет.

Сама пострадавшая женщина тогда получила травмы. Нижние соседи не пострадали.

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