Ребенок пострадал в ДТП на подъезде к Калуге
В полиции рассказали подробности о происшествии во Мстихино.
Авария на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина» произошла около 7:50 в понедельник, 10 февраля.
По предварительной информации, 55-летний водитель грузовика «Скания» при перестроении не уступил дорогу «Ладе Приора», которой управлял 18-летний мужчина.
Легковушку отбросило в шумовой экран, а потом на встречную полосу.
Травмы получил несовершеннолетний, находившийся в «Ладе». Его госпитализировали.