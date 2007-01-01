Ребенок пострадал в ДТП на подъезде к Калуге

В полиции рассказали подробности о происшествии во Мстихино.

Авария на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина» произошла около 7:50 в понедельник, 10 февраля.

По предварительной информации, 55-летний водитель грузовика «Скания» при перестроении не уступил дорогу «Ладе Приора», которой управлял 18-летний мужчина.

Легковушку отбросило в шумовой экран, а потом на встречную полосу.

Травмы получил несовершеннолетний, находившийся в «Ладе». Его госпитализировали.