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Новость дня Происшествия

Ребенок пострадал в ДТП на подъезде к Калуге

В полиции рассказали подробности о происшествии во Мстихино.
Дмитрий Ивьев
11:56 сегодня
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Авария на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина» произошла около 7:50 в понедельник, 10 февраля.

По предварительной информации, 55-летний водитель грузовика «Скания» при перестроении не уступил дорогу «Ладе Приора», которой управлял 18-летний мужчина.

Легковушку отбросило в шумовой экран, а потом на встречную полосу.

Травмы получил несовершеннолетний, находившийся в «Ладе». Его госпитализировали.

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