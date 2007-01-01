-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Машина сгорела в Малоярославце
Происшествия

Машина сгорела в Малоярославце

Около 6:40 утра во вторник, 11 февраля, пожар произошел на улице Ленина.
Дмитрий Ивьев
07:55 сегодня
0 228
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Горел микроавтобус.

Никто из людей не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpzSTIzZmNBYTdmYXVRMlB2WGt5emc9PSIsInZhbHVlIjoidVZDUUwzQXcxUzd0N2VXUndTdlcwN1NmTmIySHVySVdBUGFlN3hUeFg4VnJrSUJUeE9BQlFxOCtVRWxjTFRVZ0lJdUtxczZJcTJtcVNqVWNDM20xMERuVTI0N2pPalBMajNEa0xXNzl0REI3blZnajJqeUYvYURrYitFN0RSMmg1Q01PeUVjWjVZWmc2Y2hTNnNKbWtHMUl0VThCbmJPMFVHU1dGaXF3S1M2WVhoVkNFRUJNdm5QSnhtREZpYnR6WmZMRy81R2psYnlGYmhpa1pBTGNjcTM4NE5NN1FTMGkzd2VZWWd0dG5ZTHBWNnJUM21HdUp3ajZOa0FHcGlicThnTVBQSkdQV3g5VExTcmFzKzBmTzNIVFVtVEFyOUlyVms5YjMxV2YzSW92dUppTWdEaVIxQkQrdmlNUWRKK01WTk9NMURYNDRHMFZEaHdKS0w4YnRjeEJQNlFJMDdWVEsxZ1pPY0ZiRER4Zm1McUk5N1J0M1V5cGIvY1ZMcHhNdWdDRkJTNTJYb0M5SkRYNjBsM293WTFGZitRWHh0Z2Jjb2orS2dsSXVuQ294MU5NUmppYnJWK0RxZG1vZ3BrRyIsIm1hYyI6ImMzOTQ3NDM1NzEyNTM3N2RkOGI4NDhmN2RiMGM2ZmJlN2I0YTYwNTBmNWJlNTE4ZWZkOGNiYTExNzVjNTkzMTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitDMklFejdNai9uZHRYZEhhdkFGZWc9PSIsInZhbHVlIjoiaHRmcTBYQVpncVVVQ20zQXlkblUwcWZqMW52akNXOTZiY3ZPaEg5c0lDdzRzekZDUGQyWE4wVE9JUm8zcGhTUkxVMlU3K2IyZGV2cEd6RkpTaWhVSU5pcUVlMk9aKzAxcFNtU1ZOeVo2RGREeFJpZWZsc0dnekZyb0s4eFIrVnIyS1VNSHNiL3FaTXh6Z0RMd21nUUh4UXZrK2R5OFo5ZHFGeHYyZUIzektCSk1sVFB0eHJUVkFpengrRUNhT0ZybldXci9QT0FaVG9WT2RIWDNoY1JKa1dzejJaUi9jcStvNjBCZW9xL3RheUIwTVUrbzlnNVFJL0o2MzZRNHBSZ2hCaWM2RGFFenZTbzkrZ002bThheXhRZjhqbEVFV3VwcGJCeVczQ2ZDUjQrZU5nZVpON2dZU0lHQXRvdllKTGwyb0VIakpQWUcvY3BJQjEwSkJrNThyOUpoRlpqbEdhb09IWUlIZkU5UmpzVVY4OGlvZWVHMGp1QWtVRURiSkloVUs4bUlsS2hNSGtpME1Xa3ZYdEYzMTBKUEpod3JYUzBIYkxlYWdWQ2lvSDVlWWw2SFBLQ2VHOHpCRTFFSElCbm9QS3ZSU2RNbnlkRVVvdWVHWW9pS1lESkxBT3hpWkxUU1dsSmVVNlFNNmNuY0czSGZmdlNhK2k3d3RzbFNNazlnNmY0eXQ2bkl5Rk1rN3ZUK2lnOEg5cGpybmR0TmJkQy95SGgyQ3AycXlQY2ZKY0pnV3VSNVkxdmtpdU1BSjZRSkdCUXRHeXBpZDZ0ckRVaHlyRFhzaTBrV3VhNk9lZWFTaG5EVHhEK29PdVFkWm9NcHlSTDl6UE9laUtiSHJIaCIsIm1hYyI6IjUyMTFjYmFhY2IyMmJmOTRmMjg5ZTU0M2JjOTU4NGJmNjZjMDI5NjZmMTkzNWViNzY1OTIwYThjZTMxNDAzMTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+