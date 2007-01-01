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Происшествия

Рано утром в Людиново произошел пожар

Хозяйственная постройка загорелась около 6 часов в понедельник, 10 февраля.
Дмитрий Ивьев
08:50 сегодня
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Возгорание произошло на улице Пролетарской, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины сейчас устанавливаются.

Никто из людей не пострадал.

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