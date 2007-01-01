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Происшествия

Огонь уничтожил баню в Калужской области

Пожар произошел днем в воскресенье, 10 февраля, в деревне Боково Перемышльского района.
Дмитрий Ивьев
07:11 сегодня
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Деревянная постройка полностью выгорела.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Причины пожара в ГУ МЧС по Калужской области пока не называли.

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