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Происшествия

Дом сгорел в Козельском районе

Вечером в воскресенье, 10 февраля, пожар произошел в селе Булатово.
Дмитрий Ивьев
07:09 сегодня
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Сгорел дом на улице Заречной, рассказали в калужском ГУ МЧС.

Из людей никто не получил травм.

Причины возгорания станут известны позже.

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