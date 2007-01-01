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Главная Новости Происшествия В Калуге «Нива» разбилась на Грабцевском шоссе
Происшествия

В Калуге «Нива» разбилась на Грабцевском шоссе

ДТП произошло около 10:45 в субботу, 8 февраля.
Дмитрий Ивьев
14:48 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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