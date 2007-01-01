-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Фонтан кипятка забил в центре Калуги
Новость дня Происшествия

Фонтан кипятка забил в центре Калуги

Трубу с горячей водой прорвало в районе дома №29 на улице Суворова.
Дмитрий Ивьев
08:05 сегодня
0 280
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Первые жалобы в соцсетях появились еще вечером 7 февраля.

Утром в субботу наша читательница прислала видео с места происшествия.

- Кошмар что происходит, кипяток льет прям на пешеходку и на всю проезжую часть, машины разворачиваются, - рассказывают очевидцы.

Ночью ситуацию комментировали в правительстве Калужской области. Там заявили, что аварийная бригада уже выехала на место. По предварительным данным, воду в жилых домах отключать не планируют.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhrSlkrVTI3TDRyYUVzOW9OSnQvbnc9PSIsInZhbHVlIjoiaTA2bEhId3o0Y2hROEpOZFE0bkIzcnVpOUtEUFdwaXNPTmJYMHJQTnA0UmZYODRqdWowY2k5RnRDeXV0ODJkd2NPNTl3a2E2aHo1Wm93bWdZbHJkcE5mTVcrUWRIdnFkUndzckpiNTZ5K0ZtaDJLWXUxbGhhY3p0QllqVkRvK2xROFVrdy92REkzaG83cU40UWNCeE1NWWl5b0ZBcXd1RmptOXFSUTBjNUM2UTBZOUhud0hPb3VRdzg2V0FVb2c0bVBoVUN3U0t6QjB5ZFFTNlM5bUNpeUdWRlpjelk3YUhvQ3czNjBPaTFvQWY1UmtHeW9CWXBPc3lheGtwdEN1SjFaRUEvY3B4Zk9tTnhuUk9Vc0tTSW9NZjl3c0Z1clVVeCtxbFQvempNeGw0U2FoQnFRWjBSRXUxSzBsRWl2bnRCSmdZcEVzQktnWm5VUnVMdnduS1hKT1BjRHdxbHkyV2h6QTdheTFMUzhvYzJmalBKUU5DaS9VV3ZSbVRjbmM1YUdrMmtSUTMxZkd4c1hLdnZuNEVuNlFKQnZYOTJTYUVManlNV0RmZ3k5WDMyaTZFamdvMEg0cCswWGNlQ2E1eCIsIm1hYyI6IjMyZDQzZTQzMzE2YmY3MzUxMmUxMTg2YmJkYjZhNzRjOTJjZTQwMjFhMGZiOGFmNTM2MGY4YjAxZjdlN2YyMWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZSZHRYNzk1a1BYY1NCRTAzWFR1U0E9PSIsInZhbHVlIjoiRWZuWXk4N2JvMXZtQVBad2lBT3RUTGJJTFl1N2lHQm1tb3NnZWsvODgxOHNtV3J4RmRad2dITThHTkxCalNDRlpmNUU2cTBwZEhQd0ZNTSs3VFJXbk53cit5c3lwcVM4bFJjdG1tK1E4dnE5SStnaW83TkVhNjhWbmZVMkNXMVhoOW9MaFpXdnYvaVJqWFgrSEdtNHNuYU1wdjc0Um94bGhDcnU2RjQrRkJlSy9JQm5LR3poUUJxTkZUYU1OZGpTTVNTRnBnSE1jdDMzcG1aeGttMDVWWCtDZmwxQ3g0dGVGd1NhS2ZVMisrSEthYzNyYUdEOUlkNlJNeTJQK2dEZ1ZuVUZRYzdwbW9pdzJ6ZkdoMWpXNk1meFhjZE50MVY4aXNmSjBZRExkc2s1WTNnRnEwbG45R0xlWXRySDZBTlpWL2xjNllTbm5oREJXNWZDdUFlS0NndWJLNVVHL2JhdWlwVnhzNzJ5K0UxbUVKWThxdVgyT2FBMmNZSVlOb1p5bkxBMmhHV2tTb1Q2djg1cndHQnZHb0xlMEdVa09mN0krMHV5VWErWk1FdzhUK2pjdGpweEZORXRWb1NKZzJxU05TMlhjMlZ4OGJyZnUzVXRZSzU4dENEd2FXVlB6RjNuUHpUd0IwZCtQL0REU0pUOURJK0pzOXNjMVZQdndNR2ptUVQwRFdWVXFYYm5tRTFIM3JhR0FnUFFaRzE2b0JDeHB3Y0lQUkhXcUZXNnJEeDlzUXI2OGJpei9MNUN4K0t1VS8yb21UOHdIcU1WOWVRSTg5Q29hZDZKVWRRSnIvMnVYZGpGYzlyYklCT1VrTS9UcG14WW5pYUx1cjBwazl1bCIsIm1hYyI6ImM4ZDVlMmY0ZDExODBhZTgzYzE4ZTI5ZmJlODgwMDI1MTRlNTE0YzYzNzAzZTczMmRiOTFhOGQ5OGYxZjZiOTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+