Фонтан кипятка забил в центре Калуги

Трубу с горячей водой прорвало в районе дома №29 на улице Суворова.

Первые жалобы в соцсетях появились еще вечером 7 февраля.

Утром в субботу наша читательница прислала видео с места происшествия.

- Кошмар что происходит, кипяток льет прям на пешеходку и на всю проезжую часть, машины разворачиваются, - рассказывают очевидцы.

Ночью ситуацию комментировали в правительстве Калужской области. Там заявили, что аварийная бригада уже выехала на место. По предварительным данным, воду в жилых домах отключать не планируют.