Пилорама сгорела в Калужской области

Пожар произошел в ночь на субботу, 8 февраля.

Огонь охватил здание пилорамы на улице Центральной в деревне Маковцы Дзержинского района около 3:00.

Из людей никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Причина пожара устанавливается.