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Новость дня Происшествия

Пилорама сгорела в Калужской области

Пожар произошел в ночь на субботу, 8 февраля.
Дмитрий Ивьев
07:15 сегодня
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Огонь охватил здание пилорамы на улице Центральной в деревне Маковцы Дзержинского района около 3:00.

Из людей никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Причина пожара устанавливается.

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