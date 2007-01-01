-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В калужской реке массово погибла рыба
Новость дня Происшествия

В калужской реке массово погибла рыба

Инцидент произошел в деревне Старица Ульяновского района в ноябре прошлого года.
Дмитрий Ивьев
12:21 сегодня
0 1534
Фото: СК по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В загрязнении водоема подозревают директора местного сельхозпредприятия.

- С территории сельхозпредприятия был допущен сброс неочищенных сточных вод, что привело к массовой гибели рыбы от асфиксии, превысив более чем в 257 раз значение естественной смертности рыб всего водного объекта за период негативного воздействия, - рассказали 7 февраля в Следственном комитете.

Общее количество погибшей рыбы превысило 12 тысяч особей, а размер причиненного экологии ущерба составил больше трех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение вод». Директору грозит до двух лет лишения свободы.

Новости по тегу
животные
Лента настроения
11 оценили
18%
27%
0%
0%
9%
45%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1zZEJuRXlkZm1LUVE1VFJGRVgyalE9PSIsInZhbHVlIjoiU09XMHBpc2dFWVpobEQwVExXNjR6YnIzSGlzRThXaGFLdWt2aDlvU0o5MXpRaHhrdUNhTTZCUjQyV1hhaVdYakFqOTU2dG5lMFA2L28zeENSQVlVOHVVbFIxZ0J2Z296UEV4OFBzOTVZV2N4YXJFN0w5anp4eFdrejhWL2RjQXVvaDhLeVpnT1VHM3BWbGd0czZubzUraStVNFU3eDBiMWlscGZjdnlFU3I0Wlp4MEQ5OHY0c2FBQitUeFJjUk5pMTZBbGlvaU5UemNFWWVNWUYwazRHdG1hVFBTaUs4RlN0dHU1QTJTMWhrSU1MSHN5Nmh5Z2didGxvRlRoZGxWZEkwRFJOMFF1aHI2VDRBTHlkSlUvVG1RcGpsVS9ib0lnVVFJSjhLUmdCbFhYeCtCU2lDV3lvZEs1SnJIS0dhTnRuT0t6aTJQKytUaUpwMFZ5dDJvaCsxaHJ1VGo5Z25henJITmttMmpPZ29EUjJYZnYwUjdiOFJUZWplM296bEdLS1EvaU41ZDZrQ0ZLcE1QNXpMZ3hUb1V3c0liUksvNmpVR3l2QzZXeDY4dzJLK2pKMkJhV09wcFc5bEg0UVg2TSIsIm1hYyI6ImIwOWNlYWM5Njc0ODFjMDQwYjFkMTgzMjBkYTc0Mjk3NWM1MDA4OTZhNDQ1MjRkYTJmZTRjNzYzNThjZmM3ZjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjE3dHM5b1VRaENDMDJGbmpUSEhHVlE9PSIsInZhbHVlIjoicVh5Qml3bitBRjdlSmE1U1hzM1htWWRrTGVBU3l3YnBmbzhiZkpPUU9FbWhpdGRpQWJZeGFHeWZKd2NPOUNyVU1rQi9qWUFwYWsxb0huR3JGZG82NVhpOThsOFVMTnZXeU9uZ2N2dzE0V1ZOSjdrWTJOR1RoOStwV09JL01WV010RVNXZWVPOHphZHlHK09wVXMyMnVmTHJRWmt6WmVHalVQUlpMUXQ0dUd6OG0xVy9QYS9meUxCM0NFdVVLb0haUWtqY244MEZISGlCMDRSQmQrL2lOZVFyRzJycHR0dVRFQTRKcmhTc1hPaXZtRmdPOEw1TlVWNUZEd1F2WG5kV3JFMms4MHp0OGJ2RVp0cWlwdHVaRlBEZVRydjVXckhaVzVoeFJEMlFjNU4zcWhhQnVuS0F0SUU0VjRXR09pcUYxck9YaWpIdm5RcWFXM0R1dVVtQmdveXhLYW40cGVzV2NrbG80WXZDU3FzdXA1RWpKYWxhZXpETUEwZGEzWC9QKzE1UGdLc2FaZDFHN2hBdVN4SzRKeFZlanhwTm5yOVhRM3hWT0RPbVo1RDhkbUNYY1BUcVJBVFk4WXZxSjdXN3pnQ2JpM1kzRVFQUDlFSG5hUzlPN3RtenhRRWtFYWJvOEhWeVlXdFFDOXpZYjlhU280cnh1V3h2cUU0b011MXBVV2p5NTlxa3ZFdWVzNmlacldjeE4vWmtseVBCSFhQOTk5Y1gveEhWMTFhUkdhYXplVEZqMHFqVk1LT05RNUlvRittSGVxY3N4ZzJoMFp1UFluNDRZQWdPM1lzSXpBYmJJbyszNlZVUFl1Sk03Z2xqait1QUhSc243MXVFSDlDNiIsIm1hYyI6IjU5MzVhNzA5YzYwYjE1OGJkZTMzNGFmZWI4YTIzZjY2ZTExMmE5MzA1ZDk5MDBlYWY1MTRmNGFhNDc3MGM5ZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+