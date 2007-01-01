В калужской реке массово погибла рыба

Инцидент произошел в деревне Старица Ульяновского района в ноябре прошлого года.

Фото: СК по Калужской области.

В загрязнении водоема подозревают директора местного сельхозпредприятия.

- С территории сельхозпредприятия был допущен сброс неочищенных сточных вод, что привело к массовой гибели рыбы от асфиксии, превысив более чем в 257 раз значение естественной смертности рыб всего водного объекта за период негативного воздействия, - рассказали 7 февраля в Следственном комитете.

Общее количество погибшей рыбы превысило 12 тысяч особей, а размер причиненного экологии ущерба составил больше трех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение вод». Директору грозит до двух лет лишения свободы.