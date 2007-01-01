-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Фура снесла отбойник на трассе М3 «Украина»
Происшествия

Фура снесла отбойник на трассе М3 «Украина»

Утром в пятницу, 7 февраля, ДТП произошло в районе Малоярославца, сообщили очевидцы.
Дмитрий Ивьев
11:30 сегодня
0 798
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Перекрыта одна полоса.

Пока нет данных о состоянии водителя большегруза.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtxU1hZZEhBVmNJT1F6dmdpNElCN2c9PSIsInZhbHVlIjoiWDRMaEFoYXloaklSMzRZckJMeExEcXhkZU9ZRjhYNWplbFIwWUtXK3MvYURMU3pMT2tMVXQyVVhNU0FjeUNZTmpQN1hsZVZFUnBwVGZYbTU4ZlRhVEZUYWJqVFZvZS9IbmMva2t4Z0RveFFlMDZycGJJMENSRW1seWkvZUJaZ2UrbDFRZW5sMHRvellpZXFQNlhoS2xrUk5kV09uOHFKa0YybnovRFU5M3p1Vk5idmZQeE1YY21aMHN1eU1SR3JJczl4VVUvTG5MbXhlVDdJMHd2Y0c4T0RLSUhIRFBLaUlOZE9nbUJJT3BsTUFIeFlJamhqVzJpMmU2K1FucHJPZ0FJVytrNFdUVFJmeThSZnZ0S3RkMUtkb05kUzNhcER1SGFVa3dYbkV6M0VjTEFqM3R3Y3M4VjhHQ0pDb1AxamdkY1pYa0lZV2M5T0VBeW5FMUR0UGx1bmttWGZ5ejVZTysxck1FREZySmdqa0NRV09qamp0QUcwT3k2ZFJNYjk5c1lsWnJFTit2bzEzMkpuL1hVZHRtdzBqU1lBV1hGdmxjTVpYaUQvM20xdldzRUd6YnpuYzJsY0FwcU9JaTRwSSIsIm1hYyI6IjdjNTUzYWE3Njg3YTVlMmRlOGM3NDI5YmViZWJkZmRjODVlYjExOTQxYjA3M2RkZWQ3MWVlMjk5OTQ4OTc1MDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InozWWkyemp1Qk1VWjJjeCtXaGRuRVE9PSIsInZhbHVlIjoiY2dCMTVrelBWL2JOclJMc1IwMG95dGRlTDJPcjBXdktkM1NIbkR6RUZLS1NHSDlRSzJUODl0RmtPemhkeUFraEhGNVExK1lzWmswbU5VcmplVWRoeGdPVDF4OW9mTndKaVNSRk5xUE42akhQTUZqOWwrQmFDL2pGK0JwZnN6cS9ta1pnb3BONWJTcC82azhKeDNhbFdtY0ZCa1ZQNmpnZ0NjbkpaT1ZkWDduanFQRHJnS296aitrTk1teG9INnFrL0w3Z2Zmend3b3hwek01RDNDWFgvUmh1NWhNdUY2QmhhU2JVME1pSkNlMWd5S0ZhejNtN3VZMUQ2NlhrMmUwTVVTZ0tCWGtVRkErVjlMbFhtVlBrVEE1YlRLYU9sQmNjT1dNcFVzSDJHazc3T0pOMGQrTkl4LzFDU2JZdUNheXYwRU1uaGVNeUI4L0F2VWRHcFhxS0p4SlBZcmRYTmNtOVd4YjBDcXNVclhRUGhHMVB6dDd2MkRyNXZ2ZnljcElVekdqeDdtcXo1Q1dOY0pUY0RCYzd0K0QxSXNSc0V1Q0hGQlI2SGY3S0tEbzJEdnEzQmZqd1c3cEVrTXcybHVnUkVrSzduMTZRTTdMVWlnT0FlQmJRZDk5K2RCdnlCUmFGeVJXUlJOSVRzbWw1c0pjYlc5YlZXWjFPY0hJSVlqY0QzbjZtcUg4bkJYTUVrTkt6b0pWRTM4bU1FUHBpMnhadjlOK3NOeE5iRHROOE1XSVZBd3BhbXA0bWZBdXlLVURzR0FlRFdNZENuWTNGQU9Pc1JvSlNUc25NZ09OQ1U4c0Vxdm5zNXJGK1hBTE1ONGxwSFcvam91NExmQ1JteWNQRSIsIm1hYyI6IjlkMTNlYTM0NzM2YTRlYjljNzJmNWViMDZhYmU0ZWRkOWU4ZmQ2MmJmMTc1YWQ1MTU4NDg2NjJhY2UxNmE1ZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+