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Новость дня Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с лосями на калужских дорогах

Четыре аварии произошли на минувших выходных.
Дмитрий Ивьев
11:50 сегодня
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Фото из архива.
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В трех случаях водители сбили лосей, еще в одном – косулю, сообщили 6 февраля в «Калугаоблохоте».

Один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.

- Как правило, дикие животные наиболее активны в сумеречное и ночное время, - прокомментировали в «Калугаоблохоте». - Убедительная просьба ко всем водителям соблюдать правила дорожного движения, в т. ч. скоростной режим, обеспечивающий безопасность, быть внимательными в местах возможного появления диких животных.

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