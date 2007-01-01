Два человека пострадали в ДТП с лосями на калужских дорогах
Четыре аварии произошли на минувших выходных.
В трех случаях водители сбили лосей, еще в одном – косулю, сообщили 6 февраля в «Калугаоблохоте».
Один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.
- Как правило, дикие животные наиболее активны в сумеречное и ночное время, - прокомментировали в «Калугаоблохоте». - Убедительная просьба ко всем водителям соблюдать правила дорожного движения, в т. ч. скоростной режим, обеспечивающий безопасность, быть внимательными в местах возможного появления диких животных.