Два человека пострадали в ДТП с лосями на калужских дорогах

Четыре аварии произошли на минувших выходных.

В трех случаях водители сбили лосей, еще в одном – косулю, сообщили 6 февраля в «Калугаоблохоте».

Один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.

- Как правило, дикие животные наиболее активны в сумеречное и ночное время, - прокомментировали в «Калугаоблохоте». - Убедительная просьба ко всем водителям соблюдать правила дорожного движения, в т. ч. скоростной режим, обеспечивающий безопасность, быть внимательными в местах возможного появления диких животных.