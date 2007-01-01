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В Калуге девушка пострадала в массовом ДТП на улице Тульской

В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла утром 6 февраля на перекрестке с Киевским проездом.
Дмитрий Ивьев
10:23 сегодня
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Фото: Калуга ДТП.
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По предварительным данным, 30-летний водитель «Фольксвагена Поло» выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Гольф». После этого «Поло» отбросило в бетономешалку КамАЗ.

В больницу с травмами доставили 25-летнюю пассажирку «Фольксвагена Поло».

- В настоящее время движение в обе стороны восстановлено, - подчеркнули в полиции.

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