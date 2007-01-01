Два человека попали в больницу после ДТП на Киевской трассе

Такие данные сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Как мы уже рассказывали, авария произошла в ночь на 6 февраля недалеко от Малоярославца.

Там столкнулись легковой «Рено» и микроавтобус «Форд Транзит».

Точные причины ДТП устанавливаются.