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Происшествия

Двух детей спасли при пожаре в Калужской области

В среду, 5 февраля, частный дом сгорел в Ферзиково.
Дмитрий Ивьев
09:30 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел на улице Жукова, рассказали в МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Спасены три человека, из которых двое – это дети.

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