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Происшествия

В Калужской области сгорела баня

Пожар произошел в деревне Ильинка Медынского района поздно вечером 5 февраля.
Дмитрий Ивьев
07:01 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь уничтожил деревянную постройку в СНТ «Ветеран».

По информации МЧС, обошлось без пострадавших.

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