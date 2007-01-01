Дача сгорела в Калуге

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Пожар произошел вечером в среду, 5 февраля, в СНТ «Приборист».

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Сгорел дом на улице Третьей, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Причины пока не называются.