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Происшествия

Дача сгорела в Калуге

Пожар произошел вечером в среду, 5 февраля, в СНТ «Приборист».
Дмитрий Ивьев
08:28 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Сгорел дом на улице Третьей, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Причины пока не называются.

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