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Происшествия

Жилой дом сгорел в Калужской области

Пожар произошел в среду, 5 февраля, в поселке Ферзиково.
Дмитрий Ивьев
07:20 сегодня
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Огонь уничтожил жилой дом на улице Жукова.

От здания остались обгоревшие стены.

Никто из людей не пострадал, рассказали в МЧС.

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