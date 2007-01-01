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Происшествия

В Калуге ДТП перекрыло Киевский проезд и улицу Тульскую

Дмитрий Ивьев
08:48 сегодня
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Авария произошла утром в четверг, 6 февраля, на перекрестке с улицей Тульской.

- Заняты все три полосы, - сообщил очевидец в сообществе «Калуга ДТП». - Бетоновоз и две легковых.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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