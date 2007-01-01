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Происшествия

Пьяного юношу на скутере задержали в Калужской области

19-летний житель Думиничского района ехал по трассе М3 «Украина», сообщили в прокуратуре региона.
Дмитрий Ивьев
13:05 сегодня
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Ранее он уже попадался в нетрезвом виде за рулем.

По уголовной статье мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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