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В Калуге назвали виновных в ударе собаки током на дамбе

Результаты проверки в среду, 5 февраля, опубликовала прокуратура области.
Дмитрий Ивьев
10:53 сегодня
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Фото: прокуратура Калужской области.
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Как мы уже рассказывали, инцидент произошел в начале декабря на пешеходной части дамбы Яченского водохранилища.

Когда собака подбежала к концу моста, то вдруг упала на землю и стала истошно скулить.

- Его выкручивало, как в фильме ужасов, лапы противоестественно выгибались, из пасти хлестала кровь, он бился по земле и кричал от страшной боли. Это выглядело, как самая жуткая агония, и мы ничего не могли сделать, - рассказывала хозяйка животного.

Прокуратура установила, что на дамбе было ненадлежащее содержание объектов электрохозяйства.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой области Городскому Голове г. Калуги внесено представление, в отношении Управления городского хозяйства г. Калуги возбуждено дело об административном правонарушении, - заявили в ведомстве. -Рассмотрение актов реагирования находится на контроле органов прокуратуры.

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