Две машины дорожников разбились в Калужской области

Авария произошла днем 4 февраля у села Козлово Малоярославецкого района.

Там столкнулись «Газель» и КамАЗ. Грузовик при этом съехал в кювет.

По данным МЧС, травмы получил один человек.

Причины происшествия станут известны позже.