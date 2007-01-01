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Происшествия

Две машины дорожников разбились в Калужской области

Авария произошла днем 4 февраля у села Козлово Малоярославецкого района.
Дмитрий Ивьев
08:40 сегодня
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Там столкнулись «Газель» и КамАЗ. Грузовик при этом съехал в кювет.

По данным МЧС, травмы получил один человек.

Причины происшествия станут известны позже.

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