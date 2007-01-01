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Происшествия

Два человека попали в больницу после ДТП в Мосальском районе

Вечером 3 февраля авария произошла на дороге Зубово - Мосальск.
Дмитрий Ивьев
10:05 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В кювет съехал автомобиль «Рено Логан».

Как рассказали в ГУ МЧС по Калужской области, госпитализированы два человека.

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