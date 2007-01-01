-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Обломки еще одного беспилотника нашли в Калужской области
Происшествия

Обломки еще одного беспилотника нашли в Калужской области

В понедельник, 3 февраля, их нашли в Хвастовичском районе, сообщили в региональном правительстве.
Дмитрий Ивьев
14:14 сегодня
0 1060
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ранее этот БПЛА подавили силы ПВО.

Власти призвали калужан не подходить к беспилотникам в случае их обнаружения. Это может быть опасно.

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
5 оценили
0%
20%
0%
20%
0%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNmVVlwcmJWTFRGdUQydnFnVUJCYkE9PSIsInZhbHVlIjoiMUxFOThDbzR1YndlYUN6VjZQYWtVb2FhcS9IWHZsekhXdU4rSUhJMVFLRVpIb3dMUlN3TVJSZjVIaUlOMVFuTVdSa3BOUmNzdU9ONGZkM3hXdnNmb0NKcE5qNmE5TkVuUTZDMkdseWs5YUdMTG9ybUlqeXJBUTlEYjJmd2NZc0ZySUlQQmRYWlU3ZmEwV1pZMGF5Y3IreW5hbFpNcTZxaEcvMk1mS1dITXFBbFZZTm52RnBTNmpwRWpMSlJqTzI5VVlsLzk0SGIyUE9kMjlObnVObHVBVFBQRDhEMVhlVFNHRkU5eXFnRzl2aGpMd1RNNHE4L1pmdWZwZ0hLTzlnREFEa0JldkJuNWhEcDVqVFR5cENyN1RocFkvT2lhV25SMVVrdERGWEV4RjlGRU9MVkxYanp4UCtnWEVXNVdGSi9tQTlwQ01icXE0TEhldWxMTG1jSVRSSStCWXBLQkFFZUMvMGUxQ090QVNxZTUveldBWHVyR3Ywd2dtTTlnMEtJWGdLYWt1TGx1cWswck0zNEdkbU82OXNHcktGc2t1VWxTNyttTUVuaXhHdlVMeWdXSDQvWGszYU95UHl2RzhCMCIsIm1hYyI6IjAzNGZjMTA3MmJkYWI3NzY1NzA4ODM4MmE5NTM0MjVhODQ4MTBjNzE1ZWE1ODljYWQ3NTFmMzNmYjY4ZjA3OTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImkzU2tOazFTSDhzZTRMSldQQ09RUkE9PSIsInZhbHVlIjoidXlmcE9kdmlEa2hXZmxhSjdaYy9TTGEyamVPd2Q4ZjRBY3FXbmpDamlETzQ0a0RoTHJ0VmszL3Q0THQ2bGpNdFFhejZoWmZkTy8rbndMam1Za0NlWmVDeS9xc2ljdUgyWmVDZHVRMWVZTC9LL2FXSDJ5Ym5JdlBTMmpJc2ZGb3BLTGsyQjlrTk5SS0J5Y0lUS1hVS0FjdVgvTFRvOW5JTFozSTlLTjRlWDVPbjR3T3ZCSE1NMUwxUytsZ0R4TkJXQ0w0VkhTQ0c2ZVFTREgra215aG1zS25RUHVNR3lBRUF0MVBkSHduUjlTU1o1VnJ2SVg4OXJaWXpGM0VOeGkrWE5aMUVtZ2NQN0EvTEFqSTJodkpNRXZuK2dwbnQrcHIwOUgxVVIwa011Nm5LQUNGOU9wOFZwa1J1dUsyUzVEbHZvZUFrUS9RdGV1UHM4dmowSDBkMG5XU0lUK0NkYmpFTTZOYktDYWV6MUVVclEvM245WUxJTzlUWUVITERsbVpOb1VXa1VuQXAyT2NwKzNSVStHd09KVVJPbVpEYzhJcGQxVWs5dFRLMURMbzMvQWhNQkt5dE5wczE4bmg1V2dPdW0rN3p1N3dCcXFpS3J4eWJTM2ZnbHRPcG4waFI5cFQxeUVFblc4a0ZvSXZvSDl3Z2NYUm4yU3lXWlk3dHNyT1MraEpNaStEUGdOMjhmZU1ZZGxwbWxJYWVmeEpNOXZ5WVlkbTh2ck0wU0dIUUR0cC9vWnBlNUNsalkvdTZKR01NdWorK0dGUWJvUzRUcWdvNGUwRHN6aVQ2SVdLTVlnYmcvWWFtREF5QVAvdzBCWTBkb3NONS95SWlCRjg0elpOWiIsIm1hYyI6IjJiNGRhZWY2OTZlOTdlMWY4ODQ1MTljNWRlNTIwMDc4YTQ4MWNlMzc0YTM2NDc1NGRhYmU2ZjUyYmI4Yzk4YTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+