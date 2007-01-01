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Обломки еще одного беспилотника нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев

В понедельник, 3 февраля, их нашли в Хвастовичском районе, сообщили в региональном правительстве.

Дмитрий Ивьев 1060 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники