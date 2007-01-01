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Происшествия

Названа причина пожара в Калуге

Вечером в воскресенье, 2 февраля, возгорание произошло в доме на улице Спартака.
Дмитрий Ивьев
09:00 сегодня
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По данным ГУ МЧС по Калужской области, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

Никто из людей не пострадал.

Огнем повреждены вещи и отделка квартиры.

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