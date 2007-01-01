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Происшествия

В Калуге квартира загорелась на улице Спартака

Пожар произошел около 17:00 в воскресенье, 2 февраля.
Дмитрий Ивьев
07:56 сегодня
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По предварительным данным спасателей, обошлось без пострадавших.

Причины возгорания пока не называются.

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