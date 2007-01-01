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Происшествия

Дача сгорела в Калуге

Пожар произошел вечером в пятницу, 31 января.
Дмитрий Ивьев
07:55 сегодня
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Огонь уничтожил деревянный дом в СНТ «Связист-2» на Правом берегу недалеко от Некрасово.

По данным спасателей, никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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