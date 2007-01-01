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Происшествия

«Хонда» и «Рено» разбились на подъезде к Калуге

Авария произошла днем 31 января на пересечении подъездной дороги от трассы М3 «Украина» и проезда Домостроителей.
Дмитрий Ивьев
07:36 сегодня
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Там столкнулись две легковушки.

По данным ГУ МЧС по Калужской области, пострадал один человек.

Причины аварии устанавливаются.

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