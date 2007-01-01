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Происшествия

В Людиново сбили пешехода

ДТП произошло около 20:00 в четверг, 30 января.
Дмитрий Ивьев
07:56 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, на улице Крупской человек попал под колеса «Лады Приоры».

Точные данные о происшествии устанавливаются.

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